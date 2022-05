Ivonete Dainese Como fica investir em Renda Fixa com juros em 12,75%?

Uma decisão que já estava precificada pelos analistas do mercado financeiro era a alta na taxa de juros, a Selic. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, elevou a taxa em 1% dos 11,75% para os 12,75% ao ano. Mais, já deu pistas de novos aumentos nas próximas reuniões, porém, com a possibilidade de não ser muito agressivo.

Tudo bem que já era esperada uma taxa em 12,75%, mas como ficam os investimentos frente ao aumento para um aplicação, por exemplo, de R$ 1.000? Os analistas da XP Investimentos fizeram as contas.

Vamos lá….

Para um prazo de três meses:

Para a Poupança isenta de IR: R$1.019,04; o Tesouro Selic para 2025, com aplicação levada até o vencimento, R$1.024,28; o CDB (110% CDI), R$1.026,50; e LCI e LCA (95% CDI isento de IR) em R$1.029,70;

No prazo de 1 ano:

Poupança Tes. Selic 25 CDB (110%-CDI) LCI e LCA (95% CDI)

R$ 1.078,36 R$ 1.106,03 R$ 1.114,40 R$ 1.1119,67

Prazo de 2 anos:

Poupança Tes. Selic 25 CDB (110%-CDI) LCI e LCA (95% CDI)

R$ 1.162,86 R$ 1.232,31 R$ 1.251,50 R$ 1.253,10

Prazo de 3 anos:

Poupança Tes. Selic 25 CDB (110%-CDI) LCI e LCA (95% CDI)

R$ 1.246,12 R$ 1.366,46 R$ 1.398,40 R$ 1.397,38

A Taxa Tesouro Selic: Selic + 0,1374% (taxa de hoje);

Selic = 11,75%; CDI = 11,65%; TR = 0,13%.

“Os ativos pós-fixados se mantêm como os mais conservadores do mercado e se beneficiam da alta na Selic, uma vez que sua remuneração acompanha a taxa básica de juros”, destaca a Head de Research de Renda Fixa da XP, Camilla Dolle.

