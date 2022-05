Depois de Assembleia Geral, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica – Taesa (TAEE3, TAEE4 e TAEE11) anunciou os pagamentos de proventos aos seus acionistas. A a distribuição será de R$800.292.750,30 a título de dividendos, sendo que R$147.011.157,98 a título de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes e R$653.281.592,32 a título de dividendos adicionais.

A diretoria, em reunião realizada hoje, deliberou que o pagamento dos dividendos, no montante de R$800.292.750,30, equivalente a R$0,77435441646 por ação (ordinária TAEE3/preferencial TAEE4) ou R$2,32306324937 por Unit (TAEE11), será feito no dia 31 de maio. A base será na posição acionária do dia 09 de maio 2022.

A partir do dia 10 de maio 2022, as ações e units passarão a ser negociadas “ex-dividendos” na B3.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de Trade

O post Taesa (TAEE3) paga R$ 800,29 mi em dividendos apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .