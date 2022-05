Ivonete Dainese Modal: Clientes já podem usar débito automático

Mais uma função está disponível aos clientes do modalmais: débito automático. A novidade vai permitir, por exemplo, o pagamento da fatura sem encargos e juros por atraso. A disponibilidade é para os usuários dos cartões de crédito, que poderão realizar o cadastro pelo site do banco digital.

O recurso de débito automático permite agendar o pagamento da fatura dos cartões de crédito Classic, Platinum e Infinite. A função pode ser habilitada e desabilitada de acordo com a preferência do cliente.

“Com segurança, queremos oferecer mais conforto e facilidade para nossos clientes”, explica o diretor de cartões do modalmais, Ewerton Nadal. “Além de entregar um recurso crucial em um cartão de crédito, também reduziremos as preocupações dos usuários com datas de pagamentos e atrasos nas faturas”, continua.

Com o serviço de débito automático ativado, as faturas serão pagas na data de vencimento escolhida pelo cliente. “O valor total ou residual será debitado da conta corrente do usuário do cartão, e caso o cliente tenha realizado o pagamento integral, antes do débito automático, não ocorrerá um novo débito”, explica Nadal.

