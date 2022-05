Ivonete Dainese Lucro líquido da TIM fica em R$419 mi no 1T22

A TIM anunciou o balanço financeiro do primeiro trimestre, no que a companhia destaca como “solidez dos seus negócios e sua arrancada como protagonista do setor de telefonia móvel do país”. Com prioridade na cobertura 4G e pronta para repetir esse desempenho também no 5G, a operadora vive um momento histórico e de boas perspectivas.

No primeiro trimestre, o lucro líquido normalizado cresceu 51,2% na comparação anual, somando R$ 419 milhões. A receita líquida total fechou em R$ 4,7 bilhões, um crescimento de 8,9% A/A impulsionado por todos os segmentos, com destaque para a receita de serviços móvel, que registrou 8,6% de aumento.

Já o Ebitda normalizado alcançou R$ 2,1 bilhões, um aumento de 5,1% A/A no trimestre, registrando a margem de 44,9%. Esses resultados referendam a boa assertividade do planejamento da TIM, focado em inovação, infraestrutura, atendimento e parcerias estratégicas.

“Os resultados positivos deste início de 2022 representam um primeiro passo importante em um ano de transformação para a TIM. Eles refletem a consistência do trabalho realizado ao longo dos últimos anos e, ao mesmo tempo, já trazem as marcas do novo momento que iniciamos na empresa. Temos muitas oportunidades pela frente com a aquisição dos ativos móveis da Oi e o 5G. Atuaremos focados no objetivo de transformar a TIM na melhor operadora de telecomunicações, apostando na preferência de marca com experiências surpreendentes, melhores ofertas e atendimento e uma gestão que integra e valoriza a agenda ESG”, explica Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.

A base de clientes ficou em 52.305, ante os 51.728 do mesmo período do ano passado, com 1,1%. A receita da plataforma de clientes foi de R$35 milhões. A receita é positiva do pré-pago – com 3,2% de aumento.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de Trade

O post Lucro líquido da TIM fica em R$419 mi no 1T22 apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .