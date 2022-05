Redação 1Bilhão brMalls e Aliansce Sonae refletem em Crédito Combinado, diz Fitch

A potencial combinação de negócios da Aliansce Sonae Shopping Centers e da brMalls Participações fortalece ainda mais o perfil de crédito das entidades dentro de suas categorias de rating, de acordo com a Fitch Ratings.

Com a transação, a nova organização será a maior operadora de shopping centers no Brasil, com uma carteira de propriedades robusta e diversificada. Caso a transação seja concluída conforme os termos anunciados, a liquidez deve permanecer forte, com alavancagem líquida abaixo de 3,5 vezes, dentro das sensibilidades dos ratings.

Em 29 de abril passado, o Conselho de Administração da brMalls aprovou a proposta feita pela Aliansce Sonae de combinar as operações das duas companhias. Caso aprovada, a brMalls será incorporada pela Aliansce Sonae, mediante o pagamento de R$1,25 bilhão em caixa e de 326.339.911 de ações desta última, feito pela Aliansce Sonae aos acionistas da brMalls. Se concluída a fusão, os acionistas da brMalls terão 55,13% da companhia combinada. A operação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas da brMalls, dos credores de ambas as empresas e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Sobre as companhias:

A Aliansce Sonae e a brMalls possuem sólida experiência no desenvolvimento e no gerenciamento de shopping centers no Brasil, e a fusão fortalecerá ainda mais seus perfis de negócios. A entidade combinada será a maior operadora brasileira de shopping centers por área bruta locável (ABL) e número de ativos, e terá melhor diversificação geográfica e granularidade de ativos, mantendo forte ocupação e adequado perfil de risco de aluguéis. A sobreposição de ativos das companhias é baixa.

Juntas as duas companhias têm participações em 58 ativos, que, somados, possuem 1,6 milhão de metros quadrados de ABL própria, em 17 estados do Brasil. A Aliansce Sonae também administra 11 ativos de terceiros. As vendas dos locatários de ambas as empresas totalizaram R$29,9 bilhões em 2021.

A fusão aumentará significativamente a capacidade de geração de fluxo de caixa das companhias.

Ratings

A Aliansce Sonae Shopping Centers – Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável).

brMalls Participações – (Issuer Default Rating – Rating de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira ‘BB’/Perspectiva Negativa; IDR de Longo Prazo em Moeda Local ‘BBB-‘/Perspectiva Negativa; Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável)

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de Trade

O post brMalls e Aliansce Sonae refletem em Crédito Combinado, diz Fitch apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .