B3 lança outra fase do projeto para Renda Fixa

A terceira fase do projeto da B3 que oferece serviço de automatização dos processos de pós-negociação para ativos de Renda Fixa está sendo lançado hoje. Essa é a primeira entrega focada na frente de Títulos Privados, incluindo debêntures, CRI, CRA e cotas de fundos fechados. O ciclo de pós-negociação de títulos privados movimenta mais de R$ 1,5 bilhão por dia, com mais de 4 mil negócios diários.

Nas duas primeiras fases do projeto Soluções de Pós-Negociação foram lançados os fluxos para títulos públicos federais, negociados na plataforma de negociação Trader da B3, e também para títulos públicos negociados em ambiente de balcão, fora do ambiente da B3. A terceira fase ampliará esse serviço para os títulos privados com negociações também realizadas na plataforma Trader da B3.

“Essas novas soluções têm o potencial de mitigar erros em processos operacionais e viabilizar o crescimento dos volumes negociados, além de desonerar o operacional dos nossos clientes”, afirma Afonso Rossatto, Superintendente de Produtos de Renda Fixa da B3.

Os serviços de pós-negociação de títulos privados incluem captura, alocação, intermediações e integração com a depositária de Renda Fixa da B3 para confirmação de custódia, efetivação do registro e liquidação das operações. Os acessos aos serviços serão disponibilizados pela B3 para os participantes interessados, via tela e mensageria. A automatização é realizada por meio da Infraestrutura da Clearing da B3, ligando a plataforma de negociação com a depositária da B3.

Dentre as melhorias ofertadas pela solução estão a automação e otimização de processos de middle e backoffice, o que gera ganho de eficiência, além da possibilidade de integração com sistemas legados dos participantes de mercado e integração do Front ao BackOffice de Renda Fixa.

