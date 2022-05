Ivonete Dainese Dona da Riachuelo reorganiza Comitê de Transformação Digital

A jornada de transformação digital da Guararapes Confecções (GUAR3 – GUAR4 ) segue avançando. Depois de investir mais de R$500 milhões nos últimos dois anos para digitalizar lojas, criar o primeiro marketplace de lifestyle do Brasil e modernizar fábricas, a empresa reorganizou seu Comitê de Estratégia e Transformação Digital. A nova estrutura contemplará dois membros do Conselho, três controladores, o CEO da Riachuelo e o CTO da Companhia.

O objetivo central é apoiar o Conselho de Administração nos temas centrais da transformação digital conectando tecnologia, análise de dados e experiência para entregar a melhor proposta para o cliente.

Somente em 2021, a Guararapes investiu mais de R$ 335 milhões em transformação digital — o maior valor em toda a história da empresa, que este ano completa 75 anos. “O investimento em tecnologia é essencial para se antecipar aos desejos do cliente e entregar o produto o mais rápido possivel e com eficiência”, explica Oswaldo Nunes, CEO da Riachuelo. “A transformação digital é um caminho sem volta para a Guararapes. Conectividade, agilidade, transparência e resiliência são fatores indispensáveis para seguirmos fortes nessa jornada, mantendo a sustentabilidade do negócio, neste novo ambiente competitivo”, completa o executivo.

Neste sentido, Nicola Calicchio Neto, executivo com passagens pela McKinsey & Co. e Softbank, foi indicado pelos acionistas da Guararapes para ocupar cadeira no Conselho de Administração do Grupo, que até então reunia cinco membros. Nicola ira liderar o Comitê de Estratátegia e Transformação Digital, uma vez que é reconhecido pelo mercado por apoiar empresas a atingirem maior nível de performance e conduzirem transformações bem-sucedidas.

“Vejo uma oportunidade histórica de contribuir para levar a Guararapes, uma companhia com mais de 70 anos de inovações e sucesso, cuja história se confunde com a do desenvolvimento do Brasil, se posicionar como a principal vencedora da nova dinâmica em andamento do mercado de moda no Brasil”, destaca Nicola.

