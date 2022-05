Ivonete Dainese brMalls (BRML3) vai distribuir R$44 mi em Dividendos

A brMalls (BRML3) definiu a distribuição de R$44,40 milhões em dividendos aos seus acionistas. O valor será pago em parcela única no dia 31 de maio.

Serão R$ 0,05361046637835 por ação desconsiderando as ações em tesouraria, com base no lucro líquido de 2021. Terão direito aos dividendos os acionistas detentores de ações da companhia no dia 29 de abril de 2022, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de hoje.

