Ivonete Dainese Hypera (HYPE3) divulga resultado e fica na recomendação de Compra

O resultado financeiro da Hypera (HYPE3) agradou as principais casas de análises. A Mirae Asset, por exemplo, manteve a indicação de Compra e up-side em 11%.

Hypera ON (HYPE3)

A Hypera Pharma divulgou bom resultado no 1T22, vindo acima das expectativas do

mercado na faixa de 10% a 20%. As vendas líquidas atingiram R$ 1,5 bilhão no 1T22,

+28% sobre o mesmo período do ano anterior e foi puxada pelo crescimento de

21,5% do sell-out orgânico, ou 6,3 pontos porcentuais acima do crescimento do

mercado e pela contribuição do portfólio de medicamentos adquirido da Takeda.

O Ebitda ficou em R$ 506 milhões, +39,7% em relação ao 1T21. Sua margem Ebitda

mostrou evolução de 3% se posicionando em 33,9%. Segundo a companhia, “a

evolução do indicador é consequência principalmente da combinação do

crescimento de 24,8% do lucro bruto e da diluição das despesas com Marketing,

Vendas e Gerais e Administrativas. Seu lucro líquido contabilizado ficou em R$ 347

milhões, avanço de 13,7% ante o mesmo período de 2021. No lucro líquido das

operações continuadas, a companhia somou R$ 349,5 milhões, alta anual de 13,6%.

Em relação a sua estrutura de capital a Hypera encerrou o trimestre com dívida

líquida pós-hedge de R$ 6,7 bilhões, ante R$ 5,1 bilhões registrado no encerramento

do 4T21. O aumento resulta principalmente do pagamento dos proventos aos

acionistas (JCP) e do pagamento pela aquisição do portfólio de medicamentos da

Sanofi, líquido do recebimento pela venda do portfólio ex-Brasil.

Leia Também

“O resultado deve agradar o investidor e alertamos que a expectativa para o 2T22 se mostra otimista, já que terá o reforço de vendas das marcas”. consideraram.

A recomendação é de COMPRA ao preço justo de R$ 43,49: up-side 11%.

O post Hypera (HYPE3) divulga resultado e fica na recomendação de Compra apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .