Ivonete Dainese Europa fecha abril no azul: o PIB recua e a Inflação sobe 7,5%

As bolsas de ações da Europa fecharam em terreno positivo. Os maiores ganhos ficaram com as ações das empresas produtoras de commodities, como mineradoras e petroleiras. A recuperação das perdas de abril também ficou por conta de balanços financeiros. Os índices inflacionários ficaram no radar.

O Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,74% aos 450.39 pontos. O FTSE100, bolsa de Londres, ficou em alta de 0,47% a 7.544. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em alta de 0,82% aos 24.252. O CAC-40, Paris, em alta de 0,39% aos 6.533. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, subiu 0,84% aos 14.097. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta de 0,85% aos 8.584. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou estável aos 5.930.

O pan-europeu foi puxado pelas ações dos bancos e das mineradoras. O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria subiu 6,55%.

No primeiro trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto – PIB subiu 0,2% na Zona do Euro e 0,4% na União Europeia, em comparação com o trimestre anterior, de acordo o Eurostat. No quarto trimestre de 2021, o PIB cresceu 0,3% na EA19 e 0,5% na UE27.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB dessazonalizado cresceu 5,0% na EA19 e 5,2% na UE 27, depois da alta de 4,7% na Zona do Euro e 4,9% na União Europeia no trimestre anterior.

Entre os Estados-Membros, as maiores altas no primeiro trimestre de 2022 ficaram para Portugal (+2,6%), que ficou com o maior aumento em relação ao trimestre anterior, seguido pela Áustria (+2,5%) e Letônia (+2,1%). Declínios ficaram para a Suécia (-0,4%) na Itália (-0,2%).

Leia Também

A Espanha viu o PIB subindo 0,2%, o da França ficou estável, na Espanha subiu 0,3% e o da Itália também avançou 0,2%.

Já a prévia da inflação de abril ficou em alta de 7,5%, segundo o Eurostat , no que seria a maior desde 1997. A inflação da Itália ficou em 0,2%.

Leia Também

Por fim, na Alemanha, os preços de importação subiram 31,2% em março de 2022 no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o maior resultado desde setembro de 1974, durante a primeira crise do petróleo (+32,6% em relação a setembro de 1973). Em comparação com fevereiro de 2022, os preços de importação aumentaram 5,7% em março de 2022.

Entre as ações com os maiores ganhos na bolsa de Frankfurt ficaram: Delivery Hero, alta de 6,89%, Puma, alta de 3,24%, Adidas, alta de 2,91%, e Airbus, alta de 2,15%. Recuaram: Vonovia, queda de 3,94%, E.ON, queda de 1,59%, e Basf, queda de 0,79%.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de ENTRAR NO CANAL DO TELEGRAM: Acesse

Já pensou em investir 1 mil reais e transformar isso em 1,900 reais? Quer saber como? Acesse aqui

O post Europa fecha abril no azul: o PIB recua e a Inflação sobe 7,5% apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .