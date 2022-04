Redação 1Bilhão China reduz pela metade as taxas de transferência de ações

A China decidiu reduzir pela metade as taxas de transferência de ações a partir desta sexta-feira. A medida visa reduzir ainda mais os custos de transações para investidores e estimular a vitalidade do mercado. A declaração é da China Securities Depository and Clearing Co..

As taxas de transferência serão reduzidas para 0,001% do valor de comercialização de ações, revelou a empresa em seu website no final desta quinta-feira (28).

A medida visa promover a operação estável e saudável do mercado, bem como sustentar de forma melhor a economia real.

*Com agência estatal Xinhua

