1Bilhão Educação Financeira Fabrizio Gueratto, fundador do 1Bilhão Educação Financeira

A Cidade das Artes, do Rio de Janeiro, está sediando o maior encontro de criatividade e inovação do América Latina — Rio2C.

Nos 11 palcos estão sendo abordadas temáticas transversais como: o Gobal Stage, com tendências e discussões com especialistas em criatividade e inovação; Brainspace, para neurociência e saúde mental; House of Brands, para o universo do marketing; Storyvillage, para os criativos; FutureU, com discussões sobre o futuro do trabalho e educação; Biodom, para agenda ESG; New Frontier, com tecnologia; Cyberstage, que explora a área de games; Screening Room, para o audiovisual; e Soundbeats, sobre o show business da música.

No encontro estão participando influenciadores digitais de peso, que apoiados pela tecnologia estão promovendo um movimento inovador em diversos segmentos.

Entre os nomes de destaque está o de Fabrizio Gueratto, influenciador, especialista em investimentos e criador do canal “1Bilhão Educação Financeira” no YouTube. O canal conta com quase 20 milhões de visualizações e mantém audiência mensal de 3 milhões de views nas redes sociais.

Por atingir esse público, Gueratto foi convidado para debater no painel “Digital Out-of-Home” – DOOH: o conteúdo de 10 segundos que impacta a vida das pessoas. Apesar do influenciador estar acostumado a falar de finanças pessoais e investimentos, neste painel, Fabrizio Gueratto deve contar como funcionou sua estratégia de sucesso para alcançar cada vez mais pessoas em suas redes sociais, tornando-se uma autoridade do assunto em tão pouco tempo.

Estarão reunidos no painel:

Fred Di Giacomo – Mediador

Gerente de Conteúdo da Eletromidia, jornalista e escritor. Trabalhou com games, infográficos, vídeos e digital storytelling em empresas como Rede Globo, Uol e Editora Abril.

Fabrizio Gueratto –

Influenciador, especialista em investimentos, colunista do Estadão e criador do canal 1Bilhão no YouTube.

Rafael Peracio –

CEO da Alterlabs (Hub de Criação e Inovação da Altermark).

O evento é o https://www.rio2c.com/ O palco é o ciber e será no dia 29 de abril às 10h.

Também estarão no evento grandes nomes da comunicação como Boninho, Sérgio Gordilho, Adriana Calcanhoto, Criolo, Ingrid Guimaraes, Bernardo Mendes, Cristina Naumovs, Bárbara Toscano, Roberto Schaffer, Alok, Alberto Guiselli e muitos outros.

