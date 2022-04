Redação 1Bilhão Renner (LREN3) prevê abertura de 40 lojas este ano

A Lojas Renner ( LREN) prevê a abertura de cerca de 40 novas lojas até o fim de 2022. A Companhia avança não só no crescimento da marca Renner, que projeta ter 20 novas lojas, mas também nos outros negócios que compõem seu ecossistema de moda e lifestyle, com 10 espaços físicos da Youcom (marca de lifestyle jovem), 5 da Camicado (especializada em casa e decoração) e 5 da Ashua (focada no segmento curve e plus size).

Hoje, o portfólio da Companhia soma 639 unidades físicas, contemplando as cinco regiões brasileiras, as oito operações no Uruguai e as quatro na Argentina. “Os pontos de venda físicos desempenham um papel fundamental no nosso processo de omnicanalidade, pois proporcionam experiência, encontro e relacionamento, complementando a jornada de compra dos clientes. Além disso, têm funcionado como mini centros de distribuição, tendo em vista que boa parte dos pedidos online já são encaminhados a partir da loja mais próxima do consumidor, proporcionando agilidade e encantamento”, ressalta a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

No ano passado, a Lojas Renner inaugurou 32 unidades, além de um piloto de Guide Shop, conceito de loja Renner, unindo princípios de atendimento e venda tanto online quanto offline. “Continuaremos priorizando a jornada omni, expandindo a rede de lojas, ao mesmo tempo em que crescemos a operação online”, acrescenta Fabiana.

Inaugurações 2022

Leia Também

A Renner iniciou as inaugurações do ano expandindo seu modelo de loja circular. A segunda unidade do projeto pioneiro no Brasil, que conta com infraestrutura física baseada na economia circular e na omnicanalidade, abriu suas portas no Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em outubro de 2021, a varejista apresentou ao público a 1ª loja circular do varejo brasileiro, também na capital fluminense.

Das 20 lojas que a Renner prevê inaugurar este ano, grande parte está localizada em cidades do interior. “Queremos ampliar a nossa capilaridade em regiões que ainda não contam com unidades físicas da marca”, explica a diretora.

Leia Também

A Camicado também já inaugurou sua primeira unidade em 2022, no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A evolução do conceito de PDV (ponto de venda) para PDX, ou ponto de experiência, foi pilotada na loja do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e será replicada em todas as unidades da marca que serão abertas em 2022.

Já a Youcom, com previsão de abrir 10 novas lojas durante o ano, e Ashua (5), pretendem expandir para estados que ainda não contam com unidades das marcas, nas regiões norte e nordeste do país.

O post Renner (LREN3) prevê abertura de 40 lojas este ano apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .