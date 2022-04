Ivonete Dainese Ibovespa cai quase 2% com ADRs negativos em Nova York

A bolsa de valores de São Paulo abriu em baixa nesta sexta-feira. Sem as operações no dia anterior por conta do feriado de Tiradentes, o dia promete baixo volume de negócios e muita cautela.

Há pouco, o Ibovespa caía 1,80% aos 112.318 pontos. A abertura do volume financeiro estava perto dos R$ 5 bilhões.

As operações negativas dos ADRs brasileiros na bolsa de Nova York nesta quinta-feira estão nos radares dos investidores. Os recibos da Petrobras e da Vale caíram mais de 4% e dos bancos, mais de 3%.

Declarações de membros do Federal Reserve também estão entre os pontos de atenção.

No evento do Fundo Monetário Internacional – FMI, em Washington, DC, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central deverá ser um “pouco mais rápido” nas decisões sobre os aumentos das taxas de juros.

Na contramão está o dólar. No interbancário, a moeda estava em alta de 2,11% aos R$4,718 para a venda.

