Ivonete Dainese Foxbit chega com token de Precatório: valor investido pode ficar entre 22% a 46%

A Foxbit Tokens lançou um token lastreado em dívidas públicas do Estado de São Paulo. Esse tipo de investimento vem ganhando força gerando uma grande mudança no mercado financeiro como um todo e aumentando os benefícios a que os investidores comuns têm acesso, como por exemplo baixo valor de investimento com rentabilidades acima da média do mercado tradicional.

“Nosso propósito é ajudar pessoas a conquistar a tão almejada liberdade financeira e os ativos tokenizados são sem dúvida um dos caminhos para uma rentabilidade acima da média com risco controlado. Outro fator importante é que os ativos podem ser negociados a partir de R$50,00 a unidade, o que torna o investimento acessível a todos.” afirma CO-CEO da Foxbit, Ricardo Dantas.

Esse é o terceiro token lançado pela Foxbit. O FTPCL-0053 vai contar com apenas 11.265 tokens à venda e que serão disponibilizados a partir de R$50. Para o investidor que não puder aguardar o prazo final de pagamento pelo estado de São Paulo, a Foxbit Tokens garante a possibilidade de um resgate antecipado a partir de Junho/22, pelo valor que o token vale no momento da venda. Nesse caso será cobrado uma taxa de resgate de 5%, e ficando o período completo até o pagamento pelo Estado de São Paulo, nenhuma taxa será cobrada. Lembrando que, o produto trata-se de um lote com 7 precatórios, cada token é composto por uma porcentagem de cada precatório, sendo assim são esperadas datas distintas de pagamentos, assim como distintos cenários de retorno entre eles.

Leia Também

Precatório e a Liquidez

O precatório é um título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Trata-se de uma dívida originada por meio de um processo judicial, pela qual o poder judiciário, após o trânsito em julgado do processo, emite um documento, chamado de ofício requisitório, determinando que o Governo pague indenização ao detentor do precatório.

Leia Também

“Os precatórios advém de uma derrota de um ente público em processo judicial. Além disso, o precatório FTPCL-0053 é do tipo estadual e não está sendo afetado pela PEC dos precatórios”, completa Dantas.

O post Foxbit chega com token de Precatório: valor investido pode ficar entre 22% a 46% apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .