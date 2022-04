Ivonete Dainese SLCE3 está na 2ª prévia da Carteira B3

A B3 divulgou a segunda prévia do índice Ibovespa B3. A nova Carteira vai vigorar de 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022. O levantamento teve como base o fechamento do pregão de 14 de abril. Para essa prévia, a SLC Agrícola ON (SLCE3) foi incluída, no que completa os 92 ativos de 90 empresas.

Veja aqui os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice:

Vale ON (14,932%), Petrobras PN (6,635%), Itaú Unibanco PN (5,849%), Bradesco PN (4,671%) e Petrobras ON (4,405%).

Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior:

Vale ON (14,783%), Petrobras PN (6,582%), Itaú Unibanco PN (5,142%), Bradesco PN (4,556%) e Petrobras ON (4,205).

Leia Também

A B3 divulga a terceira prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

O post SLCE3 está na 2ª prévia da Carteira B3 apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .