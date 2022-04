Ivonete Dainese BB-BI mantém CPFE3 e ELET3

Os analistas do BB – BI optaram por trocar três ativos da Carteira para a semana de 18 a 22 de abril. Foram mantidas as ações CPFE3 e ELET3; e entraram LREN3, MOVI3 e MYPK3.

Carteira Semanal BB – BI

CPFL (CPFE3) objetivo 2: R$ 38,30, objetivo 1: R$ 36,60, entrada: R$ 35,11 e Stop: R$ 33,70;

Eletrobras (ELET3) objetivo 2: R$ 48,20, objetivo 1: R$45,40, entrada: R$43,40 e Stop: R$41,70;

Renner (LREN3) objetivo 2: R$ 29,80, objetivo 1: R$27,50, entrada: R$26,74 e Stop: R$26,00;

Movida (MOVI3) objetivo 2: R$20,00, objetivo 1: R$19,25, entrada: R$18,49 e Stop: R$20,30;

Iochpe-Maxion (MYPK3) objetivo 2: R$13,30, objetivo 1: R$ 12,50, entrada: R$11,99 e Stop: R$11,40.

Rentabilidade

Na semana passada, a Carteira ficou em queda de 1,99%, enquanto o Ibovespa (índice de referência) também recuou 1,81%.

De acordo com os analistas, o Ibovespa ainda permanece em tendência secundária de alta, em uma zona de acumulação, apesar de ter sofrido realizações ao longo da semana. O principal impacto adverso ficou com as bolsas de Nova York.

“Mesmo ainda está sendo mantida uma percepção positiva no médio e longo prazo, o ingresso líquido de recursos estrangeiros, até o recente dia 12, tornou-se negativo em R$ 1,432 bilhão em abril (era positivo em R$ 727 milhões até o dia 6), passando a acumular agora fluxo positivo de R$ 63,9 bilhões em 2022”, escreveram. Estão refletindo as declarações mais duras de membros do Federal Reserve sobre a política monetária dos Estados Unidos.

Resistências: 118.800 pontos, 121.600 pontos e 123.600 pontos.

Suportes: 115.200 pts, 113.000 pts, 112.200 pts.

