Ivonete Dainese Três papéis que movimentam a B3

Três papéis que estão movimentando os negócios na B3 e estão nas listas das principais casas de análises: Totvs (TOTS3), Eletrobras (ELET6) e Magazine Luiza (MGLU3).

Acompanhe o movimento das ações às 13h50

Eletrobras (ELET6)

Em evento realizado por uma corretora de valores na manhã desta quarta-feira, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse que a privatização da Eletrobras é “prioridade”.

Na semana passada, o Tribunal de Contas da União – TCU discutiu o tema e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que a venda da estatal de energia vai destravar ainda mais os investimentos do setor no País.

A ELET6 avançava 3,15% ao preço de R$42,28/ação

Totvs (TOTS3)

A empresa de tecnologia e o Itaú Unibanco anunciaram a criação de uma joint venture. A parceria terá foco na distribuição de serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão da TOTVS. A base em inteligência de dados é voltada para clientes empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários.

A nova companhia, derivada da operação Techfin da TOTVS, tem como principal objetivo ampliar e simplificar o acesso a serviços financeiros personalizados e totalmente integrados aos sistemas de gestão (ERP). A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

A TOTS3 estava em alta de 3,55% ao preço de R$37,07/ação.

Magazine Luiza (MGLU3)

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) estão avançando depois dos resultados mais positivos das Vendas no Varejo divulgadas pelo IBGE. A recuperação também está alinhada às expectativas de vendas pela a proximidade das datas mais cobiçadas pelo setor varejista: o Dia da Mães.

Há pouco, a MGLU3 estava em alta de 2,01% ao preço de R$6,09/ação.

