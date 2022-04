Ivonete Dainese Porto Seguro estreia com Porto Bank

A Porto Seguro quer ser reconhecida apenas como Porto e a gestão dos produtos e serviços oferecidos serão feitos pelas novas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank. As novidades foram apresentadas nesta terça-feira no primeiro Porto Day.

Roberto Santos, CEO da Porto, explica que a mudança tem o objetivo de ampliar os horizontes da marca e estreitar relações com o público consumidor. “A Porto sempre esteve na vanguarda e à frente do setor no país. Nos últimos anos, evoluímos para ser muito mais que uma seguradora, nos tornando uma empresa com um grande ecossistema de produtos, serviços e soluções para todos os momentos da vida. Queremos expandir nossos negócios oferecendo experiências fantásticas para as pessoas sem abrir mão da nossa essência”, destaca.

De acordo com o executivo, as verticais terão autonomia e agilidade para gerir seus negócios, porém ainda alinhadas aos valores da holding.

A adoção da marca Porto reflete este novo momento da companhia, já que além de oficializar um apelido que a empresa já tinha, também moderniza sua identidade visual e abre espaço para as marcas das verticais de negócios, deixando claras as áreas de atuação de cada uma.

Porto Seguro Bank

A partir da nova estrutura de negócios, a Porto também anunciou a criação da Porto Seguro Bank, que consolida os produtos e soluções financeiras da empresa. A vertical nasce com R$ 13 bilhões em ativos de crédito, R$ 3,6 bilhões em receitas e 3,5 milhões de clientes, sendo o líder em fiança locatícia, a segunda maior empresa de consórcio de imóvel e o 8º maior emissor de cartão de crédito do país. A Porto Seguro Bank tem o compromisso de seguir aprimorando o seu portfólio de produtos, oferecendo soluções cada vez mais completas, confiáveis e integradas.

Porto Seguros

A Porto Seguros vai integrar as soluções de seguros da companhia, que compreende as soluções voltadas aos segmentos Automotivo, Residencial, Empresarial, de Vida e Previdência, entre outros. A vertical, que atingiu R$ 15 bilhões em prêmios em 2021 e 10 milhões de clientes, combina relevância com rentabilidade destacada e entrega de excelência.

Porto Saúde

Um dos segmentos que a cada balanço trimestral evidenciava bons resultados e agora se consolida é a vertical saúde. Com crescimento de 28,8% na base de clientes em 2021, acumulando 31,7% de elevação desde 2019, e com oferta de seguro saúde, seguros odontológicos e soluções em saúde ocupacional, a Porto Saúde surge como marca própria e com ampla oportunidade de negócios.

