Petrobras fecha Recompra de Títulos

A Petrobras informou o resultado da oferta de recompra de títulos globais feita pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra será no próximo dia 14 de abril de 2022.

Considerando que o montante ofertado pelos investidores, na oferta de recompra do Grupo 1, ficaria acima do limite de US$ 1 bilhão pré-estabelecido para aquele grupo, a PGF aumentou o limite de recompra para US$ 1.634.162.597,01, de forma que todo o volume ofertado pelos investidores do Grupo 1 foi aceito. Considerando que o volume ofertado pelos investidores do Grupo 2 ficou dentro do limite de US$ 1 bilhão, previamente estabelecido, o volume total ofertado nesse grupo também foi aceito.

Com isso, o volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.756.439.000,00, € 135.488.000,00 e £ 32.049.000,00 para os bonds. Ainda existe um adicional no montante de US$ 65.435.000,00 ainda sujeito à validação, de acordo com os termos da operação.

