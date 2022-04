Ivonete Dainese Day Trader: Melhores Corretoras do Brasil

Quer ter um bom motivo para investir na bolsa de valores? Os rendimentos estão bem animadores neste começo de ano, em especial para quem pensa em renda fixa. Porém, com o interesse crescente de muita gente em fazer algum tipo de aplicação, as operações de Day Trader estão no apetite de quem pretende entrar no universo de investimentos.

Ser um Day Trade é sinônimo de agilidade. O lucro é observado no mesmo dia, ou seja, começa e termina a operação. Para isso, o importante é estar bem amparado por uma corretora, já que a modalidade de Day Trade não é uma profissão.

Para isso, com apoio do IDinheiro, aqui estão as três melhores Corretoras para ajudá-lo a entender e tornar-se um Day Trade.

Entre as melhores com atendimento:

Modalmais: a corretora do Banco Modal ganhou o selo Ouro e com nota de avaliação nos últimos seis meses perto de 10. A oferta de produtos vai de Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Renda Variável e Tesouro Direto. A corretagem é de R$1,99, fora os FIIS no plano grátis.

Destaque para o seu melhor investimento? É só clicar aqui

BTG Pactual: a corretora estava com selo Ouro e nota de avaliação em seis meses perto de 10. Os produtos vão da Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Renda Variável e Tesouro Direto. A taxa de corretagem é regressiva, fora os FIIS.

Órama: a corretora também recebeu o selo Ouro e com nota de avaliação nos últimos seis meses perto de 10. Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Renda Variável e Tesouro Direto. As taxas cobradas são apenas em contratos futuros e operações via mesa.

Entre as melhores, no geral, estão: BTG Pactual; XP Investimentos; e Genial Investimentos.

Leia Também

Renda Variável

O importante é destacar que a renda variável não dá garantias, mas com o apoio de uma boa corretora a aplicação pode ser uma ótima oportunidade de ganhos. A orientação vai desde a escolha do melhor ativo e, claro, o melhor retorno. Os ativos interessantes são ações, BDRs, ETFs, FIIS, commodities e moedas.

Mais, na Renda Variável é importante diversificar a carteira e olhar também para uma renda passiva no futuro.

O post Day Trader: Melhores Corretoras do Brasil apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .