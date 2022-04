Fabrizio Gueratto Unicórnios: tops digitais da América Latina

O ano de 2021 foi marcado por importantes rodadas de financiamento para startups na América Latina. O Brasil, por exemplo, fechou o período com 13 novos unicórnios (CBInsights Unicorns), gerando US$ 21,4 bilhões em investimentos para a região.

Os fluxos de capital, em grande parte, foram tomados por múltiplas fintechs e empresas focadas no comércio digital. Com isso, a Comscore, parceira reconhecida para planejamento, transações e avaliação de mídia em diferentes plataformas, avaliou como essas empresas evoluíram em relação à audiência e ao consumo digital.

Atualmente, a Crunchbase indica que a região tem 31 empresas ou startups unicórnios avaliadas em mais de US$ 1 bilhão – Brasil lidera o ranking, seguido pelo México -, com uma grande diversidade de indústrias. A Comscore analisou as companhias que ingressaram no ranking entre 2018 e 2021, avaliando o perfil de seus públicos, e concluiu que as fintechs e os aplicativos de delivery assumiram grande relevância entre os consumidores.

Ranking em 3 anos

O iFood, empresa brasileira de food delivery, é uma das propriedades digitais com mais audiência entre os unicórnios. Em nível global, durante novembro de 2021, a empresa registrou 38,9 milhões de visitantes únicos e um consumo mensal de 61,4 minutos em seu site e aplicativo móvel, apresentando um crescimento durante o ano de 2021 de 17%. No Brasil, o aplicativo alcança 29,6% da população digital. Neste mesmo mercado, a Rappi, empresa colombiana, também se destaca com uma valorização de mais de US$ 5,250 bilhões, conquistando uma alta em audiência digital desde agosto de 2018.

“O Brasil figura como forte participante na corrida de unicórnios, atraindo relevantes investimentos para a região. Nos próximos anos, continuaremos acompanhando sua evolução no ecossistema digital”, ressalta Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para Brasil.

Entre as empresas de comércio eletrônico, os unicórnios do Chile e da Argentina, Cornershop e Tienda Nube, são dois exemplos de marketplaces avaliados em mais de US$ 3 bilhões em 2021. No caso da Cornershop, o aplicativo de entrega porta a porta registrou mais de 4 milhões de visitantes globais únicos em dezembro de 2021, com usuários localizados principalmente nos Estados Unidos, Brasil e Canadá, representando um percentual de sua audiência total de 37%, 28% e 17%, respectivamente.

Leia Também

Já a Tienda Nube, também conhecida como Nuvemshop no Brasil, registrou 431 mil visitantes únicos globais em seu domínio tiendanube.com e mais de 555 mil em nuvemshop.com.br. O site ganhou grande audiência no Brasil durante o último ano, tendo uma variação de visitantes únicos de 35% entre janeiro e dezembro de 2021.

Na análise da Comscore, a Wildlife Studios, uma das maiores empresas de jogos para celular do mundo, também se destaca em audiência, com 13,5 milhões de usuários globais. Este unicórnio brasileiro registrou em solo nacional que 65% de sua audiência pertence ao público de 15 a 34 anos, e 66% de sua audiência digital total são homens.

Leia Também

Também é interessante notar que a lista de unicórnios é composta por várias empresas Fintech nos diferentes países da região, como Nubank, C6 Bank, Ebanx e Creditas no Brasil; Bitso, Clip, Konfio e Clara no México; e Ualá na Argentina.

O C6Bank, além de ser o banco digital com maior valorização entre os unicórnios fintech da região, também é uma das propriedades digitais com maior audiência, registrando 11,7 milhões de visitantes globalmente, com tendência de crescimento no último ano. Está atrás apenas do Nubank, que registra audiência expressiva de 48,3 milhões de usuários em todo o mundo. Na sequência aparecem a Ebanx e a Ualá, com 6,4 e 2,3 milhões de usuários, com uma linha de crescimento positiva.

Outro destaque no levantamento da Comscore foi a Kavak, empresa mexicana dedicada à venda e compra de carros usados, que em sua última rodada de investimentos dobrou sua avaliação, e aparece como uma das marcas mais comentadas nos últimos meses. A Kavak aumentou sua audiência digital global em 169% em 2021, passando de 1,7 milhão de visitantes únicos para 4,7 milhões registrados em novembro de 2021.

Onde aplicar melhor seu dinheiro? É só clicar aqui

O post Unicórnios: tops digitais da América Latina apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .