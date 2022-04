Ivonete Dainese B3 fecha parceria com o MOBILIST

Para auxiliar no destravamento do potencial do mercado de capitais para finanças sustentáveis, a B3 fechou parceria formal com o Mobilist – um programa do governo britânico.

Mas como é o Mobilist? O programa dá suporte para emissores de ativos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em mercados emergentes e de fronteira. O programa identifica e apoia novos produtos de investimento, escaláveis e comercialmente viáveis que visam listagem pública nas principais bolsas de valores globais.

Ao permitir que um número cada vez maior de investidores tenha acesso a novas oportunidades, o mercado de capitais exerce um papel crucial na mobilização de capital privado para a redução da lacuna financeira dos ODS.

“O governo britânico está comprometido a trabalhar em parceria com o Brasil e com as inúmeras empresas de alta qualidade em seu bem-sucedido mercado público para apoiar a mobilização de capital”, afirmou Elizabeth Truss, Secretária de Relações Exteriores do Reino Unido.

A B3, além de signatária do Pacto Global das Nações Unidas, é uma das principais bolsas de valores do mundo e compartilha vários objetivos de desenvolvimento com o governo britânico. Como principal infraestrutura de mercado em uma região considerada prioritária, a bolsa do Brasil é uma parceira estratégica para o programa, pois compartilha com o governo britânico o compromisso de fazer negócios permeados pelos princípios do Pacto Global.

“Há mais de 20 anos, a B3 tem sido uma das principais vozes na agenda de sustentabilidade do Brasil, e nós enxergamos a parceria com o governo britânico como um passo adiante nessa direção”, declarou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

Investimentos e Assistência Técnica do MOBILIST para Participantes da B3

O MOBILIST visa identificar produtos qualificados que possam se beneficiar de sua assistência.

A iniciativa apoia emissores através de uma combinação de capital próprio, suporte técnico para financiamento, serviços de consultoria e ampla visibilidade através das plataformas do governo britânico, orientação e apoio. Apesar de somente alocar capital próprio, o MOBILIST também oferece suporte técnico sobre financiamento para emissores de títulos de renda fixa.

O MOBILIST visa firmar parcerias com instituições financeiras no centro dos mercados de capital e aceita e considera propostas de participantes da B3 (corretoras e bancos de investimentos e intermediários de ofertas públicas).

