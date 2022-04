Ivonete Dainese Três ações que movimentam a B3

Três papéis que prometem movimentar os negócios na B3, nesta quinta-feira, e estão nas listas das principais casas de análises: Petrobras (PETR4 e PETR3), CBA (CBAV3) e Eletrobras (ELET3).

Acompanhe:

A Petrobras (PETR4 e PETR3) divulgou nota na noite desta quarta-feira explicando que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia – MME com os nomes dos indicadores para compor o Conselho de Administração.

No ofício, os nomes de Marcio Andrade Weber e José Mauro Ferreira Coelho foram incluídos para as presidências do Conselho e da companhia. A Assembleia Geral para deliberar sobre os indicados está confirmada pelo ministro de MME, Bento Albuquerque, para o próximo dia 13.

Por volta da 11h00, a PETR4 estava valorizada em 2,94% a R$ 33,31.

CBA (CBAV3)

O Conselho de Administração da Votorantim, acionista controlador da CBA (CBAV3), informou que foi aprovada a fixação do preço de R$19 por ação (1,5% de desconto sobre o fechamento de ontem) na venda de parte do seu capital na CBA, no que seria quase R$1 bilhão. Sendo assim, a Votorantim passa a deter 67% do capital da CBA.

A CBAV3 caía 2,49% aos R$18,80.

Eletrobras (ELET3)

A modelagem de privatização da Eletrobras (ELET3) deverá passar por uma avaliação do Tribunal de Contas da União – TCU em breve. No debate público que está sendo realizado nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o “modelo de privatização da Eletrobras vai destravar os investimentos no país”. O ministro disse também que se a venda não se confirmar, a companhia seguirá perdendo sua participação no mercado.

O evento sobre o “Modelo de Privatização da Eletrobras” prossegue no canal do TCU no YouTube.

A ELET3 estava em alta de 0,99% a R$17,91.

