Ivonete Dainese BB inova ao oferecer o Iniciador de Pagamento

Um serviço essencial que permite que um pagamento seja iniciado pelo site ou app, e concluído na instituição detentora da conta do cliente, isso depois da identificação e consentimento. Foi pensando nessa comodidade que o Banco do Brasil saiu na frente e está oferecendo o Iniciador de Transação de Pagamento (ITP) aos seus clientes.

O ITP vai permitir que a empresa crie uma jornada de pagamento mais simples para seu cliente, porque dá ao pagador a possibilidade de selecionar uma instituição já habilitada e seja direcionado para a mesma. Com isso, a finalização da transação ocorre no ambiente do banco onde possui conta.

“Vamos oferecer em breve o serviço que permitirá às empresas se beneficiarem dessa novidade, e já temos diversos parceiros testando em forma de piloto. Essa solução possui grande valor agregado pois aumenta o potencial de conversão de vendas, uma vez que facilita a jornada do pagador pessoa física. Simplificar pagamentos será a tônica do futuro e com iniciativas como essa mostramos que estamos acelerando rápido e na vanguarda dos meios de pagamentos”, avalia Rodrigo Felippe, diretor de meios de pagamentos do Banco.

O ITP foi criado pelo Banco Central e tangibiliza a implementação do Open Banking, trazendo uma jornada mais simples e segura para os clientes, reduzindo o índice de desistência no meio do processo. Para as empresas, o benefício é uma possível melhoria no índice de conversão, com ganhos adicionais de eficiência e redução de custos.

O Pix foi escolhido para o ser o primeiro meio de pagamento integrado aos ITPs, em função da alta adesão no país. As transações via Pix já ultrapassaram as feitas via DOC, TED e boleto, representando 30% do total de transações bancárias do país.

É seguro usar o ITP?

O ITP sempre é iniciado por uma instituição homologada e fiscalizada pelo Banco Central, e encaminha o cliente para identificação no banco onde possui conta. Por exemplo, um correntista do Banco do Brasil será encaminhado para login no app BB e, portanto, contando com toda a segurança já existente nesse canal.

Qualquer empresa que queira utilizar o ITP pode contratar o serviço com instituições autorizadas pelo Bacen e o BB já está em fase de testes para oferecer o novo serviço.

