B3 apresenta um guia para SPACs

A B3 traz o guia sobre boas práticas internacionais – SPACs (special purpose acquisition companies), que foi elaborado com considerações sobre sua implementação no Brasil e no Mundo.

As SPACs são companhias que abrem capital, sem operação própria, com o propósito de adquirir participação em uma ou mais sociedades operacionais. A estratégia é de captar recursos no mercado por meio de um IPO e reservá-los em uma conta bancária separada (como escrow ou trust accounts), enquanto o sponsor (ou patrocinador) procura por uma sociedade que possua potencial de crescimento e pretenda se tornar uma companhia aberta, dentro de um prazo pré-determinado, que geralmente gira em torno de 18 a 24 meses contados do encerramento da oferta.

“A B3 vem conduzindo estudos sobre o tema há algum tempo, pois acredita que as SPACs têm o potencial de captar valores significativos e se tornar uma nova via de acesso ao mercado de capitais para as empresas. Para isso, entendemos que a adoção de determinadas práticas pode contribuir com o aumento da eficiência das SPACs e com a mitigação dos riscos”, explica Flavia Mouta, Diretora de Emissores da B3.

O guia está disponível na página da B3.

