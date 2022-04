Ivonete Dainese MODAL: BRF e BB estão na Carteira de Abril

A equipe de análise do Modalmais, sob o comando do analista Leandro Martins, fez a troca de todos os papéis para a Carteira Recomendada para o mês de abril de 2022.

As ações selecionadas servem tanto para o trader mais experiente quanto para os interessados em ingressar no mercado acionário.

Carteira de Abril de 2022

BRF (BRFS3), com potencial de ganho em 20,88% e ao preço de entrada de R$19,01. O *Stop Loss em R$17,78 e **Stop Gain em R$22,98;

Grupo Natura (NTCO3), com potencial de ganho em 20,61% e ao preço de entrada em R$27,51. O Stop Loss em R$25,78 e Stop Gain em R$33,18;

Magazine Luiza (MGLU3), com potencial de ganho em 22,63% e ao preço de entrada em R$7,16. O Stop Loss em R$6,68 e o Stop Gain em R$8,78;

Cogna Educação (COGN3), com potencial de ganho em 25,58% e ao preço de entrada em R$3,01. O Stop Loss em R$2,78 e Stop Gain em R$3,78; e

Banco do Brasil (BBAS3), com potencial de ganho em 20,02% e ao preço de entrada em R$35,81. O Stop Loss em R$33,68 e o Stop Gain em R$42,98.

*O Stop Gain diz respeito à saída esperada do Modalmais com lucros e o **Stop Loss é a saída com perda.

