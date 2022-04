Ivonete Dainese Índices da Europa ficam sem direção

Os mercados de ações da Europa fecharam sem direção única. O conflito segue sem solução, com mais sanções impostas por diversos países contra a Rússia. Os ataques de tropas russas em território ucraniano estão avançando para a capital Kiev.

Índices: o Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,88% aos 463.07 em Londres.

Demais índices Europeus:

O FTSE100, bolsa de Londres, subiu 0,72% a 7.613.

O CAC-40, Paris, ficou em queda de 1,28% aos 6.645.

O DAX-30, bolsa de Frankfurt, caiu 0,65% aos 14.424.

O FTSE-MIB, bolsa de Milão, ficou em queda de 0,86% aos 24.960.

O Ibex 35, bolsa de Madri, subiu 1,20% aos 8.623.

O PSI-20, bolsa de Lisboa, subiu 1,67% aos 6.100.

Além da guerra, os investidores europeus também estão com as atenções voltadas para a França, que nos próximos dias vai escolher novo presidente. As pesquisas de hoje revelaram que os franceses ainda estão indecisos.

O atual presidente Emmanuel Macron vai tentar a reeleição, porém, tem pela frente a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que incomodou muito na última eleição.

Diante desse quadro político, a bolsa de Paris fechou em forte queda.

Ainda sobre a guerra, a União Europeia deve propor mais sanções contra Rússia. No pacote, segundo agências internacionais, está a interrupção na compra de carvão russo. Esse probabilidade pesaria em € 9 bilhões em importações e outros € 10 bilhões nas exportações russas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou os ataques do fim de semana na cidade de Bucha, que fica a 37 quilômetros de Kiev. Por lá, foram registrados mais de 400 mortos. Ela é uma das integrantes que apoiam as sanções contra o país de Vladimir Putin.

Do lado econômico, os dados do índice de Gerentes de Compras – PMI de Serviços da Europa ficou em 55,6 em março, ante os 55,5 de fevereiro, com quatro meses de alta.

Já o PMI Composto de março ficou em 54,9, ante os 55,2 de fevereiro, com dois meses de baixa. Os dados são do IHS Markit e foram apresentados hoje.

