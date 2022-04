Fabrizio Gueratto Energéticas e Siderúrgicas estão na Carteira de Dividendos do BB

Os analistas do BB –BI apresentaram na Carteira Trimestral de Dividendos, que está valendo do dia 22 de março a 22 de maio, os principais ativos dos setores de energia elétrica, proteínas e siderurgia. Esses setores estão entre os melhores pagadores, com destaque também para o setor financeiro.

Com isso, conforme os analistas, as estimativas de proventos mostram que o Dividend Yield anual médio esperado das empresas selecionadas para a nova composição da Carteira é de 10,7%.

Carteira Trimestral ficou assim:

Bradespar (BRAP4) peso em 10% (Siderurgia e Mineração), último preço em R$ 33,08, pagamento semestral com DIV YIELD esperado em 25,8%;

CPFL Energia (CPFE3) peso em 10% (Energia Elétrica), último preço em R$32,27, pg trimestral, div. yield: 9,9%:

Copel (CPLE6) peso em 10% (Energia Elétrica), último preço em R$ 7,56, pg anual, div.yield: 12,5%;

CSN (CSNA3) peso em 10% (Siderurgia e Mineração), último preço em R$ 26,03, pg semestral, div.yield: 8,0%;

Gerdau (GGBR4) peso em 10% (Siderurgia e Mineração), último preço em R$ 30,81, pg trimestral: div.yield: 7,0%;

Itaúsa (ITSA4), com peso em 10% (Financeiro), último preço em R$ 10,75, pg. mensal: div.yield: 6,0%;

JBS (JBSS3), com peso em 10% (Alimentos e Bebidas), último preço em R$ 37,23, pg. anual: div.yield: 6,2%;

Petrobras (PETR4), com peso em 10% (Óleo e Gás), último preço em R$ 33,45, pg trimestral: div.yield: 20,2%;

São Martinho (SMTO3) com peso em 10% (Sucroalcooleiro), último preço em R$ 44,36, pg semestral: div.yield: 4,6%; e

Vibra (VBBR3), com peso em 10% (Distribuição de Combustíveis), último preço em R$ 23,38, pg semestral: div.yield: 6,4%.

Desempenho da Carteira BB Dividendos

Rentabilidade da Carteira:

A Carteira BB Dividendos acumula uma alta de 19,03% ante 13,28% do IDIV nos últimos 12 meses. O ganho é de 574 bps ante o benchmark (IDIV) e 1.570 bps ante o Ibovespa, que variou 3,33% no período.

