Saída da B3 foi de R$7,15 bi em março

Até o último dia do mês de março, a retirada de estrangeiros da B3 foi de R$ 7,15 bilhões. Esse resultado reflete o novo ajuste na metodologia de publicação de informações do segmento de Renda Variável.

Com a nova medida, o número final saiu de R$ 91,1 bilhões para R$ 64,1 bilhões no fluxo positivo de investimentos estrangeiros este ano. A diferença de R$ 27 bilhões reflete a retirada do cálculo dos volumes relativos a empréstimos de ativos.

