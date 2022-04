Redação 1Bilhão Modal Seguros chega ao mercado

Modal Seguros, braço de seguridade do banco digital, chega para completar o portfólio de soluções em seguros, com produtos massificados e consultivos, disponíveis em todas as plataformas do banco e para parceiros do Modal as a Service.

O banco, que já havia iniciado sua atuação em previdência, inova ao inaugurar sua operação em seguros. Serão duas frentes: a primeira, destinada ao varejo, oferece produtos e soluções diretamente ao cliente, por meio de uma plataforma nova, acoplada ao app do modalmais. Já a segunda, o foco é o público de alta renda e oferecendo produtos consultivos, isso por meio de parcerias de peso.

“Nossa proposta é termos um ecossistema único para nossos clientes e parceiros, que reúna os melhores produtos de proteção, de diversos parceiros, com um custo diferenciado e excelência na prestação do serviço. Estaremos prontos para atender desde o cliente que busca um simples seguro de perda e roubo de cartão, até um cliente que deseja um seguro saúde, por exemplo”, afirma o CFO e diretor-executivo do Modal, André Lauzana.

O braço de varejo do Modal Seguros busca um perfil mais amplo e, para isso, cria uma oferta diversificada de produtos — que estarão disponíveis aos clientes do modalmais e a todos os parceiros do Modal as a Service, por meio da tecnologia white label.

“O principal desafio do Modal Seguros é construir uma solução que converse e gere atratividade aos diferentes públicos”, explica o diretor de seguros e previdência do Modal, Caio Souza. “Na construção do balcão e seleção de produtos, pensamos não só nos clientes do banco, mas também em nossos parceiros e potenciais clientes finais.”

Já a vertente de produtos consultivos para o perfil de alta renda abarca parcerias com as casas Prudential, MAG e SulAmérica, com as quais o Modal inaugura ainda sua operação em produtos de seguros de vida. Neste segmento, o Modal ampliará a gama de produtos ofertados no canal, e espera trazer ainda novos parceiros estratégicos.

“Cumprindo nossa missão de crescimento com rentabilidade, o Modal vai além da esfera de investimentos e entende que é preciso pensar hoje em proteção patrimonial. Ofertar a solução ideal, para diferentes públicos, amplia a nossa capacidade de geração de negócios e captação de clientes”, conclui Cristiano Ayres, CEO do Modal.

