Mirae recomenda Ultrapar (UGPA3)

Os analistas da Mirae Asset estão recomendando Ultrapar (UGPA3) para Compra nesta segunda-feira. Suzano (SUZB3) também está entre os ativos.

Ultrapar (UGPA3)

A Ultrapar comunicou a finalização da venda da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC, depois da aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições no começo de março. Conforme acordado no contrato da venda da Oxiteno, a primeira parcela de US$ 1,15 bilhão foi ajustada pelas variações de capital de giro e posição da dívida líquida no montante de US$ 176,4 milhões, resultando no pagamento de US$ 1,33 bilhão, que foi feito hoje. Esse valor ainda está sujeito a ajustes finais de capital de giro e de dívida líquida. O pagamento final de US$ 150 milhões será realizado em abril de 2024.

“Segundo a Ultrapar, a venda da Oxiteno é um passo importante no processo de revisão de portfólio da companhia, buscando maior complementaridade e sinergias entre seus negócios.”

A recomendação é de COMPRA ao preço justo R$ 19,05: upside 30%.

Suzano (SUZB3)

Os preços à vista da celulose de fibra curta seguem em rota ascendente na China, indicando que os reajustes anunciados pelos produtores sul-americanos estão sendo implementados integralmente. Segundo a Fastmarkets Foex, o preço líquido da fibra curta no mercado chinês chegou a US$ 737,25 por tonelada nesta semana, com alta de US$ 16,30 em uma semana. No mês, a valorização alcança US$ 84,20 por tonelada. Na fibra longa, por outro lado, houve leve recuo, de US$ 0,90, para US$ 978,64 por tonelada. Em um mês, esse tipo de celulose acumula ganho de US$ 101,30 por tonelada na China.

“A notícia é positiva pra a empresa, que tem um contrapeso com a abaixa do dólar x real e vai ajudar na compensação do dólar mais fraco no seu faturamento.”

A recomendação é de COMPRA ao preço justo R$ 78,83: upside 45%.

