Ivonete Dainese Dólar cai 1,2% e fecha aos R$4,608

O dólar manteve a desvalorização frente ao real nesta segunda-feira. O apetite para os ativos na bolsa de valores foi mantido e acabou valorizando o real. Essa foi a terceira queda consecutiva, em dia de juros altos e com a divisa brasileira entre os destaques na cesta de emergentes.

Ao final, no interbancário, o dólar recuou 1,27% aos R$4,608 para a venda. O turismo caiu 1,39% aos R$4,770 para a venda.

“O investidor estrangeiro segue com o foco na bolsa de valores. O dólar atingiu a mínima de R$4,605 para fechar um pouco acima. O cenário interno está interessante para o estrangeiro, mas lembrando que estamos entrando em período eleitoral. O mercado também estava precificando os números do setor de trabalho dos Estados Unidos, já que hoje não tivemos a referência do Boletim Focus por conta da greve do BCB”, disse o gerente de câmbio da Treviso, Reginaldo Galhardo.

O euro recuou 1,95% aos R$5,055 para a venda. A libra caiu 1,25% aos R$6,043 para a venda. O peso seguiu em queda de 1,63% a R$0,041 para a venda.

Cenário externo

Na bolsa de Nova York, o índice DXY, que compara o movimento das seis moedas mais importantes ante o dólar americano, ficou em alta de 0,37% aos 99,00 pontos.

O euro caiu 0,68% a US$ 1.0970 e a libra ficou estável a US$1.3114.

O ouro ficou em alta de 0,59% a US$ 1.930,40 a onça.

O Bitcoin ficou em queda de 0,64% a US$46.177,42.

