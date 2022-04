Redação 1Bilhão Criptos e empréstimos em Bitcoin no IR?

Há três anos a Receita Federal lançou a obrigatoriedade da declaração anual de criptoativos no Imposto de Renda. Desde então, a indústria de criptomoedas floresceu e se expandiu de maneira impressionante, tornando-se uma verdadeira obsessão para brasileiros, do nível iniciante ao experiente em investimentos.

A determinação, lançada através da IN 1.888 em maio de 2019, divide opiniões no mercado cripto e ainda gera muitas dúvidas sobre suas regras e especificidades, principalmente agora, com a febre dos NFTs e a popularização dos empréstimos usando Bitcoin como garantia, que estão revolucionando as finanças. Mas, afinal, como declarar criptomoedas no Imposto de Renda 2022?

Para tornar a experiência mais tranquila, Rafael Lima, Head de Operações Estruturadas da Rispar, elenca abaixo as principais informações sobre prestação de contas sobre criptoativos à Receita.

Quem precisa declarar criptomoedas? A partir de quanto?

Caso o cliente possua mais de R$5.000 em bitcoin (BTC) ou qualquer outra moeda digital, torna-se obrigatório o preenchimento da declaração de posse na ficha “Bens e Direitos” do Imposto de Renda.

No entanto, apenas operações de venda ou permuta acima de R$35.000 ao mês estão sujeitas à tributação. Se alguma das operações no ano fiscal de 2021 se enquadra nessa descrição, o eventual lucro recorrente está sujeito a imposto sobre ganho de capital, sendo:

15% sobre o ganho líquido mensal de até R$5 milhões;

17,5% sobre o ganho acima de R$5 milhões e abaixo de R$10 milhões;

20% sobre o ganho acima de R$10 milhões e abaixo de R$30 milhões;

22,5% sobre o ganho mensal acima de R$30 milhões.

Entre nos nossos grupos para traders: http://bit.ly/3tXPfCd

Empréstimo com garantia em Bitcoin no IR 2022

É necessário declarar à Receita empréstimos a partir de R$5 mil. Nessa regra, estão inclusas todas as categorias, incluindo o crédito com garantia. O débito deve ser informado na seção “Bens e Direitos” do Imposto de Renda, sob o código 51 — crédito decorrente de empréstimo.

No campo “Discriminação”, devem conter informações como nome e CNPJ da empresa, tipo de empréstimo, valor financiado, total de parcelas do contrato e o número de prestações quitadas. No caso do Bitcoin e outras criptomoedas como garantia, você pode incluir a quantidade usada para colateralizar o crédito na Rispar.

Leia Também

Códigos para declaração

Tenha muito cuidado para não se confundir na hora de preencher a ficha de declaração, pois, cada tipo de criptoativo conta com um código próprio. A partir deste ano, os NFTs também devem ser declarados, confira:

Bitcoin: código 81

Altcoins (como ETH, XRP, LTC, LINK, entre outros): código 82

Stablecoins (USDT, PAXG, etc): código 83

NFTs: código 88

Security e utility tokens: código 89

Onde preencher a declaração e prazo para entrega do IR 2022

Em 2022, o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda é de 7 de março a 29 de abril — mas não deixe para a última hora, assim você tem tempo para corrigir eventuais erros e evita cair na malha fina.

Entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real .

O post Criptos e empréstimos em Bitcoin no IR? apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .