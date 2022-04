Ivonete Dainese Amazon fica na Carteira BDRs do Inter

A equipe de análise do Banco Pan fez alterações na Carteira de BDRs para o mês de abril. Com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os analistas reduziram a exposição de petroleiras. A Carteira veio bem diversificada.

“Removemos DV1N34 do portfólio, mas mantivemos OXYP34 e USSX34. No varejo, depois de boa performance, nossa parceria com HOME34 chega ao fim para a entrada de AMZO34, junto com WALM34. MSFT34 segue firme e forte representando as companhias de tecnologia, assim como JNJB34 e A1ZN34 são mantidas como representantes das farmacêuticas. No setor financeiro, seguimos com BOAC34, e adicionamos BERK34”, consideraram.

Carteira de BDRs para o mês de abril

AstraZeneca (A1ZN34), peso em 10,5%; preço-alvo a R$ 57,0, preço atual a R$ 52,9; upside: 7,8%;

Amazon (AMZO34), peso em 10,0%; preço-alvo a R$127,0, atual a R$ 99,3; upside: 27,9%;

BHHS (BERK34), peso em 9,0%; preço-alvo a R$ 86,0, atual a R$ 84,24; upside: 2,1%;

Bank of America (BOAC34), peso em 9,5%; preço-alvo a R$ 63,0, atual a R$ 49,2; upside: 28,0%;

Caterpillar (CATP34), peso em 11,0%; preço-alvo a R$81,0, atual a R$66,68; upside: 21,5%;

Johnson& Johnson (JNJB34), peso em 9,0%; preço-alvo a R$ 62,0, atual a R$56,22; e upside: 10,3%;

Microsoft (MSFT34), peso em 10,5%; preço-alvo a R$ 77,0, atual a R$ 61,35; upside: 25,5%;

OXY (OXYP34), peso 10,0%; preço-alvo a R$150,0, atual a R$136,88; upside: 9,6%;

United States Steeel (USSX34), peso 10,5%; preço-alvo a R$180,0, atual a R$ 182; upside: -1,1%; e

Walmart (WALM34), peso em 10,0%; preço-alvo a R$52,0, atual a R$44,06; upside: 18,0%.

Entre os destaques de março:

Na Carteira de março, entre os positivos ficaram: a OXYP34 avançando 38% no mês, seguida por USSX34, que subiu cerca de 32%, ambas beneficiadas pela forte alta do petróleo no período. Por outro lado, a HOND34 teve o pior desempenho da carteira, caindo mais de 15%, reflexo do cenário desafiador de câmbio, juros e bonds japoneses que ganhou força no fim do mês.

