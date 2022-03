Ivonete Dainese Bolsas Europeias fecham março no vermelho

As bolsas europeias fecharam março no vermelho. A falta de acordo entre os russos e ucranianos para encerrar o conflito ajudou a promover as liquidações. O dia também foi de agenda reforçada.

Índices: o Stoxx Europe 600 ficou em queda de 0,41% aos 460.19 em Londres. As ações com os maiores ganhos foram as energéticas. A Endesa subiu 2,36%. As ações das empresas de artigos e roupas de luxo foram as que mais caíram. A H&M viu a queda de 12,91% em suas ações.

O FTSE100, bolsa de Londres, caiu 0,83% a 7.515.

O CAC-40, Paris, ficou em queda de 1,21% aos 6.659.

O DAX-30, bolsa de Frankfurt, recuou 1,31% aos 14.414.

O FTSE-MIB, bolsa de Milão, perdeu 1,10% aos 25.021.

O Ibex 35, bolsa de Madri, caiu de 1,23% aos 8.445.

O PSI-20, bolsa de Lisboa, subiu 0,49% aos 6.036.

A frustração ficou por conta da falta de acordo para um cessar-fogo por parte da Rússia contra a Ucrânia. Com isso, a atenção dos líderes globais está ainda mais elevada, o que acabou mexendo novamente com os mercados financeiros.

Nesta quinta-feira, a agenda estava cheia, os investidores realizaram lucros, ajustaram posições e carteiras com o final do mês.

Na Alemanha, de acordo com os resultados provisórios do Destatis, o volume de negócios (ajustado ao preço) das empresas de varejo ficou em 0,3%. O volume de negócios nominal (não ajustado ao preço) ficou em alta de 0,6%, em fevereiro de 2022 no comparativo mensal.

No Reino Unido, estima-se que o PIB tenha avançado 1,3% no quarto trimestre de 2021. O número foi revisado para cima em relação à primeira estimativa trimestral da alta de 1,0%. Ainda por lá, em março, os preços da habitação subiram 14,3%, o ritmo de aumento mais forte desde Novembro de 2004.

O preço de uma casa típica bateu recorde de £ 265.312, alta de £ 33 mil em relação ao ano passado. Os preços agora estão 21% mais altos do que antes da pandemia.

