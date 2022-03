Felipe Moreno Petrobras teve nova mudança de comando anunciada nesta semana

Mesmo com a “dança das cadeiras” na Petrobras (PETR3/PETR4), os analistas da XP decidiram atualizar o preço-alvo da petroleira.

A decisão foi apontada por três pontos: a incorporação dos resultados do quarto trimestre; os recentes desenvolvimentos nos preços das commodities, devido a restrições no lado da oferta; e a nomeação de um novo CEO. Dois nomes estão na mesa e um será escolhido no dia 13 de abril em assembleia.

“Nossa tese de investimento permanece intacta. Apesar da volatilidade política, a Petrobras manteve sua política de PPI, embora com bastante defasagem temporal, como temos destacado nos últimos meses. Nosso call para a ação era, e ainda é, que o risco político é alto. O valuation é atrativo e o alto pagamento de dividendos são extremos demais para serem ignorados. O estatuto da Petrobras e a Lei das Estatais parecem estar blindando a empresa, pelo menos até agora”, justificaram.

A recomendação da XP é de COMPRA com novo preço-alvo para o fim de 2022 de R$ 47,80 por ação de PETR4 ou PETR3 (anteriormente R$ 45,30/ação) e US$ 18,40/ADR (anteriormente US$ 16,40/ADR).

