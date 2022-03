Fabrizio Gueratto PIB dos EUA avança 6,9% no quarto trimestre de 2021

Os indicadores econômicos dos Estados Unidos, divulgados hoje, mostraram força novamente no quarto trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) real ficou na taxa anual de 6,9% no quarto trimestre de 2021. Os números são do Departamento de Análises Econômicas.

No terceiro trimestre, o PIB real subiu 2,3%. Na segunda leitura, o PIB real foi de 7,0%.

As projeções para o 4T21 apontavam para 7,0%. A revisão para baixo refletiu, principalmente, as revisões das quedas nas despesas de consumo pessoal (PCE) e exportações, que foram parcialmente compensadas por uma revisão em alta do investimento em estoque privado.

Entre nos nossos grupos para traders: http://bit.ly/3tXPfCd

Leia Também

O PIB atual em dólares subiu 14,5% a uma taxa anual, ou US$ 800,5 bilhões, no quarto trimestre, para um nível de US$ 24,00 trilhões. No terceiro trimestre, o PIB aumentou 8,4%, ou US$ 461,3 bilhões.

O índice de preços para compras domésticas brutas aumentou 7,0% no 4T21, em comparação com um aumento de 5,6% no 3T21.

Leia Também

O índice de preços aos consumidores, PCE, subiu 6,4%, em comparação com 5,3%. Excluindo os preços dos alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu 5,0%, em comparação com a alta de 4,6%.

O resultado do PIB do quarto trimestre refletiu o impacto econômico contínuo da pandemia de COVID-19.

Entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real.

O post PIB dos EUA avança 6,9% no quarto trimestre de 2021 apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .