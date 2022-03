Tay Rodrigues 6 DICAS PARA SEMPRE TER DINHEIRO PARA INVESTIR

A tão sonhada independência financeira não é só um privilégio de quem tem bastante dinheiro. Pessoas com uma renda mais modesta também podem alcançá-la. Para que isso seja possível, tanta para uma, quanto para a outra, o dinheiro precisa ser usado de forma inteligente.

Inclusive, os objetivos podem ser mais simples do que a independência financeira: estudar no exterior, comprar uma casa, planejar uma viagem com a família e por aí vai. Independentemente de quais sejam as metas, o primeiro passo é traçar uma estratégia.

A ideia aqui é que todos os meses sobre dinheiro para investir, e não esperar que o mês acabe para ver se sobra dinheiro. Pegou a lógica? As 6 dicas abaixo irão te ajudar a fazer isso acontecer.

1. GASTAR MENOS DO QUE GANHA.

Crie o hábito de olhar com frequência o extrato bancário, a fatura do cartão ao longo do mês, para que a quantia total de quanto sai e entra de dinheiro seja identificada.

É fundamental ter esses dois valores tatuados na mente todo o começo de mês. Por isso, pegue uma caneta e um papel e registre o quanto de dinheiro entrará através do salário e renda extra, se houver.

Em seguida, anote o valor das despesas que seria necessário para viver no mês, de uma forma que elas sejam menores do que a renda total.

2. CONTROLAR OS GASTOS.

Nessa etapa, já se sabe o quanto de dinheiro que entra e sai. Agora, o foco será na organização dos gastos.

Organize os gastos em categorias: lazer, transporte, despesas pessoais, moradia e outros. Em cada uma, estipule um valor limite a ser seguido.

O importante é observar se tudo aquilo que é gasto no mês realmente faz sentido. E para isso, todos os gastos devem ser anotados. Para executar esse controle, um caminho é utilizar a planilha de Excel, papel sulfite, aplicativos de celular como o Mobills, ou qualquer outra forma que viabilize esse compromisso diário durante o mês.

Nesse sentido, é possível identificar se algum gasto ou desperdício estava passando batido. Tudo pode ser revisto, o importante é fazer sobrar o dinheiro sem precisar ficar no sufoco ao mesmo tempo.

3. POUPAR DINHEIRO.

Essa dica precisa ser uma meta mensal por um simples motivo: não adianta fazer esforço para gastar menos do que ganha, organizar e cortar gastos, se depois de um mês as economias forem todas gastas no impulso. Assim, todo o esforço vai para o ralo, assim como o dinheiro.

Para que isso não aconteça, poupar dinheiro deve ser um compromisso financeiro com você mesmo, assim como os outros boletos a serem pagos. Uma dica é que coloque esse compromisso na agenda e ainda com o lembrete: “Pix de tantos R$ para a corretora”.

Como o exercício aqui é não deixar o mês acabar para investir, a data agendada para separar o dinheiro do investimento das despesas, deve acontecer no mesmo dia do recebimento do salário.

4. NÃO DEIXAR O DINHEIRO ECONOMIZADO PARADO!

A essa altura do campeonato com toda a certeza o mais difícil já foi feito: controlar e cortar os gastos mensais e poupar dinheiro.

Só que apenas poupar o dinheiro não trará os resultados desejados em uma boa velocidade. Por isso que dinheiro no colchão, cofrinho ou na poupança nunca mais.

Além desse dinheiro “parado” perder valor para a inflação, ele está deixando de trabalhar ao seu favor, de forma que renda mais dinheiro através de aplicações financeiras.

Com a Selic atualmente em patamares de 11,75% ao ano, com expectativa de subir ainda mais em 2022, não é preciso se expor a um grande risco para ter retornos expressivos. A renda fixa está bem atrativa, com muitas opções rentáveis e seguras (melhores do que a poupança!).

5. COMPARTILHAR ESSAS DICAS COM AS PESSOAS QUE MORAM COM VOCÊ.

Ensine e passe essas dicas para todos os integrantes de sua moradia. O melhor caminho é mostrar como esses hábitos serão importantes para esse novo ciclo da sua vida.

Além de estar compartilhando dicas incríveis que farão bem para o dinheiro dessas pessoas (e para elas consequentemente), é uma forma de respeitarem essa decisão, e se tornarão aliadas para incentivar as suas economias mensais.

6. USE SUA MENTE A SEU FAVOR.

É importante fazer um mapa mental para qualquer objetivo que tenha traçado e se imaginar vivendo aquela conquista, sabe? (Ai que sensação boa!). Esse exercício ajuda demais para não cair em tentação e seguir firme no caminho das metas.

Nesse sentido, seja qual for o objetivo futuro, primeiro deve-se pensar nele, planejar financeiramente como alcança-lo e lembrar dessa meta todos os dias: colocar na tela de fundo do computador, celular, usar em senhas, escrever na agenda e por aí vai.

Então pensar naquilo que deseja com toda a certeza deixa mais forte a vontade de controlar melhor o dinheiro e claro, investi-lo da melhor maneira até alcançar a meta.

