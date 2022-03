Rodrigo Puga O que é ser um Day Trader?

Neste artigo, você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre o universo Day Trade!

Prepare-se para entender:

O que é ser um Day Trader

Quanto tempo dura um Day Trade

Quem pode ser um Day Trader

O que um Day Trader opera

O que é preciso para ser um Day Trader

Estratégias e perfis de Day Traders

Quanto é possível ganhar como Day Trader

Como ser um Day Trader de sucesso

O que é um plano de trade

Vantagens e riscos de fazer Day Trade

Riscos e desvantagens de fazer Day Trade

Boa leitura!

O que é ser um Day Trader?

Ser Day Trader, é ser um tipo de investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações que se iniciam e se encerram no mesmo dia, com o mesmo ativo, aproveitando-se da volatilidade de curto prazo do mercado.

Quanto tempo dura um Day Trade?

Uma operação de Day Trade pode durar horas, minutos ou até mesmo segundos.

Quem pode ser um Day Trader?

A princípio, qualquer pessoa pode ser um Day Trader. Mas isso não quer dizer que é fácil.

Este é um mercado extremamente competitivo, por isso, para ter sucesso você deve estudar muito, entender como funciona o Day Trade, desenvolver uma técnica específica, testar sua técnica em uma conta demo e só depois implementar essa estratégia no mercado real.

O que um Day Trader opera?

Hoje a maior parte dos Day Traders do Brasil realizam suas operações de com mini contratos de índice (WIN) ou mini contratos de dólar (WDO).

O que é preciso para ser um Day Trader?

Para começar fazer Day Trade com minicontratos, você precisará de pelo menos R$ 100 para fazer Day Trade de mini-índice (WIN) e de pelo menos R$ 150 para fazer Day Trade de minidólar (WDO).

O objetivo de quem realiza operações de um Day Trade é obter lucro rápido com as oscilações de um determinado ativo dentro do mesmo dia. Minicontratos de índice Bovespa (WIN) e mini contatos de dólar (WDO) costumam ser os ativos negociados na B3 que apresentam maiores oscilações ao longo de um dia de negociação. Por isso, são os ativos preferidos dos traders de sucesso.

Estratégias e perfis de Day Traders

Existem 3 principais correntes de estratégias e perfis de Day Trader.

Veja:

O Price Action consiste na análise do comportamento e movimentação dos preços através de suas formações gráficas e padrões identificados. Clique aqui para saber mais sobre como fazer Day Trade com price action.

Tape Reading é uma técnica de análise muito utilizada por Day Traders e consiste na análise e identificação de comportamentos relacionado ao fluxo de negócios do mercado, ou seja, tape reading visa identificar como os grandes players que movem os preços do mercado estão se posicionando, para a partir daí determinar a direção dos preços do ativo. Clique aqui para saber mais sobre como fazer Day Trade com price action.

Análise Técnica com Indicadores

Existem centenas de diferentes indicadores de análise técnica que são utilizados diariamente por Day Traders para dar os gatilhos de compra e venda, para que eles possam iniciar uma operação de Day Trade. Para aprender sobre os principais indicadores de análise técnica, o que usar e não usar no seu dia-a-dia como trader, assista a esta aula sobre indicadores ministrada pelo Analista CNPI Leandro Martins.

Quanto é possível ganhar como Day Trader

Não existe uma fórmula. Como qualquer profissão ou negócio, já vimos Day Traders que transformaram poucos reais em muitos milhões e até mesmo em bilhões de reais. Também já vimos traders que perderam tudo.

A seguir vamos falar o que determina o sucesso de um Day Trader.

Como ser um Day Trader de sucesso

Um estudo conduzido pelo psicólogo americano Van K. Tharp, em conjunto com o Professor Hank Pruden, analisou durante 1 ano cerca de 300 traders de sucesso.

Este estudo visava identificar quais fatores eram os responsáveis pelo sucesso destes 300 traders. Com isso, identificou que o sucesso de um trader é derivado de:

20% da técnica utilizada pelo Day Trader,

40% derivado do controle de risco de seus trades

40% de controle emocional.

Ou seja, o sucesso de um Day Trader NÃO depende somente de seus estudos e da técnica que ele utiliza. É preciso controlar as emoções e os impulsos.

No estudo de Van K. Tharp foram analisados traders que utilizavam as mais diversas técnicas, desde análise técnica até mesmo astrologia!

Importante:

Não estamos dizendo para deixar a técnica de lado. Pelo contrário!

A técnica deve servir para que o trader construa uma estratégia de trade objetiva e clara, que permita uma execução rápida e que auxilie na tomada de decisão, controle de risco e controle emocional.

Por este motivo, os principais Day Traders do Brasil e do mundo utilizam Price Action, Tape Reading ou indicadores para ter pontos claros de entrada e saída de seus trades, determinando de forma clara o seu plano de trade.

Outro ponto essencial no sucesso de um Day Trader é o que chamamos de “tempo de tela”. O tempo de tela nada mais é do que o tempo que você dedicou para os testes de sua estratégia na conta demo e posteriormente ao teste real, com dinheiro de verdade.

Vale destacar que uma estratégia nunca está pronta e sempre pode/deve ser aperfeiçoada.

O que é um plano de trade?

Existe um ditado americano muito famoso que diz “Plan the trade and trade the plan”. Traduzindo: PLANEJE SEU TRADE E TRADE O SEU PLANO!

Isso significa que você é o seu maior adversário no Day Trade.

É muito difícil manter a disciplina quando se está fazendo Day Trade, pois no momento da operação, acontece uma descarga de adrenalina intensa no nosso corpo.

Soma-se a isso o estado de euforia quando estamos ganhando e o estado de frustração e paralisia quando estamos perdendo.

Por isso, NUNCA entre em um trade sem um plano.

Um plano deve conter o resultado de sua análise e deve ter, no mínimo, os seguintes pontos:

Preço de entrada

Preço alvo

Preço do stop loss, que é a perda máxima que você estipulou para o seu trade

Vantagens de fazer Day trade

As principais vantagens de ser um Day Trader são:

Ser seu próprio chefe

Ter controle do seu tempo

Trabalhar de qualquer lugar

Não correr risco de gap de um dia para outro. Ou seja, ao iniciar e encerrar as operações no mesmo dia, você não será afetado por fatos que ocorrerem quando a bolsa estiver fechada.

Alavancagem maior do que a alavancagem de swing trade

Elevado potencial de lucro

Riscos e desvantagens de fazer Day trade

Os principais riscos e desvantagens de ser um Day Trader são:

Por ser seu próprio chefe, ou seja, uma profissão solitária, é necessário ter muita disciplina para executar seu plano, seu gerenciamento de risco e manter o controle emocional.

Elevado potencial de perdas em função da elevada alavancagem.

Caso você não tenha dinheiro suficiente para garantias, não poderá manter seu trade aberto para o dia seguinte e transformá-lo num swing trade.

Você precisará investir em um bom computador e uma boa internet.

Conclusão

A profissão Day Trader, embora muito promissora, é pouco compreendida e por isso acaba sendo negligenciada quanto a sua definição.

Para ter sucesso de verdade operando nesta modalidade, é muito importante se atentar a todos os fatos, vantagens e desvantagens envolvendo esse tipo de investimento.

Espero que este artigo tenha te ajudado a visualizar de forma mais clara a oportunidade que é esse mercado e como se preparar para ser um Day Trader de sucesso.

Abraços,

Rodrigo Puga

