Ibovespa mantém os 120 mil pontos: ações da Petrobras avançam

O Ibovespa manteve os 120 mil pontos. O benchmark voltou ao patamar de agosto do ano passado, com destaque para as ações da Petrobras.

Hoje, o mercado digeriu mais uma “dança das cadeiras” na direção da companhia. A saída do Gen. Joaquim Silva e Luna e as indicações de outros, Adriano Pires e Eduardo Karrer, não impactaram nas ações da petroleira.

Entre os ganhos mais expressivos na bolsa brasileira ficaram as varejistas: Americanas, Via Varejo e Magazine Luiza. Esse movimento foi embalado pelas declarações do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, de que o fim do ciclo de aperto monetário está próximo.

Ao final, o Ibovespa fechou em alta de 1,07% aos 120.014 pontos. O índice financeiro ficou em alta de 1,45% aos 11.520 pontos. O índice de materiais básicos ficou em queda de 0,95% aos 6.493 pontos. O giro ficou em R$ 32,72 bilhões e volume de negócios em 4.030.794.

“A expectativa de que a guerra poderá chegar ao fim também animou os negócios por aqui. As commodities estavam corrigindo as altas dos últimos dias. Internamente, os DIS devolveram o prêmio e beneficiaram o setor varejista. Ainda ficou no radar a mudança na Petrobras (PETR3), mas sem peso nos papéis”, disse o operador de mesa institucional da Renascença DTVM, Luiz Roberto Monteiro.

Destaques com ganhos

Americanas ON (AMER3), alta de 8,42%; Magaz. Luiza ON (MGLU3), alta de 8,19%; Via ON (VIIA3), alta de 8,63%; Positivo Tec. ON (POSI3), alta de 7,36%; IRB Brasil RE ON (IRBR3), alta de 5,87%.

Operaram com perdas

Cyrela Realt ON (CYRE3), queda de 2,91%; Gerdau PN (GGBR4), queda de 2,02%; Bradespar PN (BRAP4), queda de 2,14%; Gerdau Met. PN (GOAU4), queda de 1,71%; TIM ON (TIMS3), queda de 1,66%.

Mais negociadas

Vale ON (VALE3), queda de 0,86%; Petrobras PN (PETR4), alta de 2,22%; Magaz. Luiza ON (MGLU3), alta de 8,19%; Itaú Unibanco PN (ITUB4), alta de 1,80%; Bradesco PN (BBDC4), alta de 1,80%.

Carteira Teórica

Na Carteira Teórica do Índice Bovespa, que passou a vigorar de 03 de janeiro de 2022 a 29 de abril de 2022, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,013%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Petrobras PN (6,509%), Petrobras ON (4,158%) e Bradesco PN (4,515%).

Commodities

O preço do barril do Brent, com contrato para maio de 2022, estava em alta de 0,96% a US$108,74 em Londres. O barril do WTI, com contrato para maio de 2022, ficou em queda de 0,74% a US$105,18 em Nova York.

O preço do minério de ferro negociado no porto de Qingdao, China, ficou em alta de 0,8% a US$136,51 a tonelada seca

