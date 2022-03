Fabrizio Gueratto Bom humor toma conta dos mercados na Europa

O bom humor tomou conta dos mercados de ações da Europa. Os sinais de acordo entre a Rússia e a Ucrânia ajudaram no desempenho. Além disso, a azul em Wall Street acabou arrastando os investidores europeus.

Índices: o Stoxx Europe 600 ficou em alta de 1,74% aos 462.09 em Londres.

O FTSE100, bolsa de Londres, subiu 0,86% a 7.537.

O CAC-40, Paris, ficou em alta de 3,08% aos 6.792.

O DAX-30, bolsa de Frankfurt, avançou 2,79% aos 14.820.

O FTSE-MIB, bolsa de Milão, subiu 2,41% aos 25.307.

O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta de 2,98% aos 8.614.

O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 0,29% aos 5.921.

O índice pan-europeu ficou em alta, com os investidores liquidando os títulos. As ações das montadoras e de empresas de tecnologia avançaram.

Entre nos nossos grupos para traders: http://bit.ly/3tXPfCd

A primeira nova rodada de negociação entre os representantes da Rússia e da Ucrânia para um acordo de cessar-fogo deu fôlego novo aos mercados.

Da parte russa, a promessa foi de reduzir os ataques e operações militares perto da capital Kiev, bem como no norte da Ucrânia. Na parte ucraniana, a proposta é de status neutro, no que seria uma das exigências do governo russo.

Leia Também

Nesta terça-feira, as ações das montadoras e dos grandes bancos retornaram para os ganhos, embora com os indicadores dos principais países europeus já sentindo os efeitos negativos do conflito.

Na Alemanha, por exemplo, o GfK está prevendo queda de 15,5 pontos para o sentimento do consumidor em abril, sete pontos abaixo do que este mês (revisado -8,5 pontos). As projeções apontavam para uma queda em 14,6 pontos.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

O post Bom humor toma conta dos mercados na Europa apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .