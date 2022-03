Redação 1Bilhão Vale totaliza acordo de R$3 bilhões nos casos de Brumadinho

Mais de 13 mil pessoas impactadas pelo rompimento da barragem B1, em Brumadinho, e pelas remoções feitas em caso de emergência fecharam acordos com a Vale. Os recursos somados totalizam R$ 3 bilhões.

Mais de 1,7 mil familiares de trabalhadores que morreram fecharam acordos de indenização. Os valores estão totalizando mais de R$ 1,1 bilhão.

No total, foram firmados mais de 6,5 mil acordos, sendo 5,1 mil cíveis, contemplando mais de 10,4 mil pessoas. Mais 1,4 mil de acordos trabalhistas envolveram cerca de 2,4 mil pessoas.

Para os casos de indenizações cíveis, segundo a Vale, foram assinados Termo de Compromisso entre a mineradora e também com a Defensoria Pública de Minas Gerais,

Já no âmbito trabalhistas, as indenizações são pagas depois da adesão aos acordos firmados com o Ministério Público do Trabalho e entidades sindicais.

