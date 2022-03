Redação 1Bilhão Servidores do Banco Central anunciam greve por tempo indeterminado

Os servidores do Banco Central do Brasil – BCB decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado. São cerca de 400 funcionários, que já estavam em estado de greve desde a semana passada e reivindicando 19,9% de aumento salarial.

O estado de greve estava comprometendo a elaboração de dados econômicos e também do Boletim Focus, compilado elaborado pelas instituições financeiras e divulgado todas as manhãs das segundas-feiras.

Em reunião virtual, os servidores estão definindo a estratégia da paralisação e, segundo informações ainda não confirmadas, alguns cargos estariam sendo colocados à disposição.

