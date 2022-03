Redação 1Bilhão Ibovespa realiza e Petrobras cai mais de 2% com troca de comando

O Ibovespa recuou nesta segunda-feira, no que seria a realização de lucros. Os investidores acompanharam o mercado internacional, com destaque para forte queda do petróleo. A decisão do presidente Jair Bolsonaro em trocar o presidente da Petrobras, Gen. Joaquim Silva e Luna , também pesou nas ações da companhia.

Ao final, o Ibovespa fechou em queda de 0,29% aos 118.737 pontos. O índice financeiro caiu 0,36% aos 11.355 pontos. O índice de materiais básicos subiu 0,14% aos 6.555 pontos. O giro ficou em R$ 22,54 bilhões.

Destaques com ganhos

Minerva ON (BEEF3), alta de 3,66%; Marfrig ON (MRFG3), alta de 4,02%; Assaí ON (ASAI3), alta de 2,53%; AMBEV ON (ABEV3), alta de 2,93%; WEG ON (WEGE3), alta de 2,19%.

Operaram com perdas

Locaweb ON (LWSA3), queda de 4,57%; Banco Pan PN (BPAN4), queda de 3,31%; Copel PNB (CPLE6), queda de 3,31%; Petrobras ON (PETR3), queda de 2,63%; Petrobras PN (PETR4), queda de 2,17%.

Mais negociadas

Vale ON (VALE3), queda de 1,73%; Petrobras PN (PETR4), queda de 2,17%; Magaz. Luiza ON (MGLU3), queda de 1,07%; Itaú Unibanco PN (ITUB4), queda de 0,07%; Petrobras ON (PETR3), queda de 2,63%.

Carteira Teórica

Na Carteira Teórica do Índice Bovespa, que passou a vigorar de 03 de janeiro de 2022 a 29 de abril de 2022, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,013%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Petrobras PN (6,509%), Petrobras ON (4,158%) e Bradesco PN (4,515%).

Commodities

O preço do barril do Brent, com contrato para maio de 2022, estava em queda de 2,62% a US$106,62 em Londres. O barril do WTI, com contrato para maio de 2022, ficou em queda de 9,14% a US$103,49 em Nova York.

