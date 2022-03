Rafael Lage SUZB3 é uma boa opção no ano eleitoral

A Suzano (SUZB3) teve o maior resultado operacional da história.

O EBITDA Ajustado e Geração de caixa operacional da companhia atingiram respectivamente: R$ 23,4 bilhões e R$ 18,8 bilhões no ano de 2021. O que representa um aumento de 57% do EBITDA frente ao montante de 2020 e um aumento de 63% na geração de caixa quando comparado com o ano anterior.

Além disso, a companhia reduziu em 15% a sua dívida líquida em dólar e concluiu o ciclo de desalavancagem pós-fusão, encerrando o ano com alavancagem de 2,4x em dólar.

Os números do quarto trimestre foram prejudicados pelo resultado financeiro, devido aos hedges feitos pela companhia. No entanto, não foram suficientes para mitigar o bom resultado de 2021. A companhia informou também que o hedge terá impactos positivos no resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022 devido à valorização do real no período.

O que pesou negativamente no resultado da companhia foi o aumento nos custos caixa devido ao aumento nos preços dos produtos químicos e do Brent. No entanto, o aumento de magnitude no preço da celulose compensou boa parte do aumento dos custos.

A companhia, segue investindo fortemente na manutenção e aumento da sua planta produtiva, o que contribuirá para a sustentabilidade da companhia no longo prazo.

A volatilidade do ano eleitoral deve ter baixo impacto sobre os resultados da companhia, já que mais de 80% de toda a sua produção é exportada e o impacto cambial será minimizado pelos instrumentos de hedge.

A guerra na ucrânia também não deverá afetar os resultados da companhia, pois a região demanda uma baixa parcela da sua produção. Além disso, a guerra puxou para cima o preço da celulose que ajudou a contrabalançar o efeito nos custos caixa da companhia.

Leia Também

Graficamente, formou-se um padrão de alta no semanal na sexta-feira (17) quando as cotações encerraram a semana acima de R$62,40. Dessa forma, suzb3 está dentro de uma projeção de alta que tem como objetivos R$74,30 e R$81,90.

Do contrário, caso ação volte e a ceder, o primeiro suporte são os R$62,40. No entanto, a alta só fica comprometida graficamente abaixo dos R$54,90 e o cenário de alta atual só se desfaz abaixo dos R$51,90.

O post SUZB3 é uma boa opção no ano eleitoral apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .