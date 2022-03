Redação 1Bilhão IPCA-15 sobe 0,95% em março

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), nesta primeira prévia de inflação depois da puxada dos preços dos combustíveis, ficou em 0,95% em março, 0,04 ponto percentual (p.p.). O resultado ficou abaixo da taxa de fevereiro (0,99%). Com isso, a variação é a maior para um mês de março desde 2015 (1,24%). Os dados foram divulgados hoje (25) pelo IBGE.

O IPCA-E, acumulado do IPCA-15 no trimestre, ficou em 2,54% de janeiro a março, acima da taxa de 2,21% no mesmo período de 2021. Em 12 meses, o IPCA-15 soma 10,79%, acima dos 10,76% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a taxa foi de 0,93%.

As variações positivas em todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. O destaque ficou para alimentos e bebidas, variação de 1,95%, e o maior impacto, 0,40 p.p., e aceleração em relação ao mês anterior, 1,20%. Saúde e cuidados pessoais, cujos preços subiram 1,30%, após a queda observada em fevereiro (-0,02%) teve o segundo maior impacto. Na sequência, vieram os Transportes, com 0,15 p.p. de contribuição e alta de 0,68%). Juntos, os três grupos representaram cerca de 75% do impacto total do IPCA-15 de março.

A alta dos alimentos foi puxada pelos aumentos dos preços dos produtos para consumo no domicílio (2,51%). O fator foi puxado por condições climáticas como estiagem no Sul e chuvas no Sudeste. Houve, então, as altas dos preços da cenoura (45,65%), e altas expressas nos preços do tomate (15,46%) e das frutas (6,34%). As altas atingiram ainda os preços da batata-inglesa (11,81%), do ovo de galinha (6,53%) e do leite longa vida (3,41%). Nas quedas, destaque para o frango em pedaços (-1,82%), cujos preços já haviam caído em fevereiro (-1,31%).

Em transportes, os preços da gasolina subiram 0,83%, o subitem de maior peso no IPCA-15, 6,40% do total. O aumento deve-se ao reajuste de 18,77% do combustível nas refinarias, em 11 de março. Ocorreram altas também nos preços do óleo diesel (4,10%) e do gás veicular (5,89%). O etanol foi a exceção, com queda de 4,70%. Destaca-se também o resultado das passagens aéreas (-7,55%), cujos preços caíram pelo terceiro mês consecutivo.

Ainda em Transportes, embora tenham apresentado alta, automóveis novos (0,83%) e usados (0,70%) registraram desaceleração em relação ao mês anterior (2,64% e 2,10%, respectivamente).

Nos transportes públicos, a variação positiva de ônibus urbano (1,04%) decorre dos reajustes nas passagens em Curitiba (10,67%): reajuste de 22,23%, a partir de 1º de março; Recife (9,07%): reajuste de 9,33%, em vigor desde 13 de fevereiro; e Fortaleza (0,26%): reajuste de 8,55%, vigente desde 15 de janeiro. Também houve aumento nas passagens dos ônibus intermunicipais (0,37%) em Curitiba (1,51%) e no Rio de Janeiro (4,12%), ambos a partir de 1º de março.

Outros destaques do IPCA-15 em março foram Habitação (0,53%) e Artigos de residência (1,47%), este último com a segunda maior variação no índice do mês. Os demais grupos ficaram entre o 0,04% de Comunicação e o 0,95% de Vestuário.

