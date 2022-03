Redação 1Bilhão Banco Central do Brasil lança o Open Finance: evolução do Open Banking

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, na noite desta quinta-feira (24/03), a Resolução que lança oficialmente o projeto Open Finance. Essa ação reforça a evolução do modelo brasileiro do Sistema Financeiro Aberto, que passará de uma iniciativa tradicional de Open Banking . As informações são do Banco Central do Brasil.

Para consolidar a migração de Open Banking para Open Finance, o BCB e CMN estão atualizando o tratamento regulatório e depois, nos demais normativos relacionados, na medida em que forem sendo alterados. “Espera-se com isso facilitar a compreensão por parte do público em geral, visto que a profusão de terminologias (Open Banking e Open Finance) torna o entendimento da iniciativa mais complexo. Isso pode, inclusive, afetar, por parte dos clientes, a predisposição à utilização de produtos e serviços”, explica o BCB.

A alteração ocorre conjuntamente com o avanço das interlocuções com o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), visando uma futura interoperabilidade entre participantes do Open Finance e do Open Insurance.

Monitoramento

Outra mudança para o Open Finance refere-se à estrutura definitiva de governança, cujo modelo deverá ser submetido para aprovação deste BCB até 30 de junho de 2022.

