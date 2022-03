Fabrizio Gueratto Período de Reserva do ETF WEB311 fecha essa semana

O WEB3111 chega na bolsa brasileira no próximo dia 30 com objetivo de gerar mais investimentos, de forma segura e diversificada, nas principais plataformas de contratos inteligentes (smart contracts) do mundo. A Hashdex, que é uma gestora de criptoativos e atua na América Latina, finaliza na sexta-feira (25/03) o período de reserva do seu novo ETF.

“Baseadas na tecnologia blockchain e operadas por redes descentralizadas, as plataformas de contratos inteligentes são a infraestrutura base todas as aplicações de Blockchain, incluindo a Web 3.0, um nova versão da internet que deverá acelerar ainda mais a transformação digital da nossa sociedade”, comenta Samir Kerbage, diretor de tecnologia da Hashdex. “Este novo ETF cripto vai buscar garantir as melhores oportunidades de investimento nessas plataformas. Trata-se de uma oportunidade única para investir, de forma regulada, nos projetos que serão o motor da internet do futuro”, diz.

Desenvolvido em parceria com a CF Benchmarks, um dos principais provedores globais de índices do mercado de ativos digitais, o WEB311 vai espelhar o “CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Market Cap Index”, que por sua vez vai investir as principais e mais promissoras plataformas de contratos inteligentes. Inicialmente, o índice vai investir em sete grandes projetos (tokens) e deve seguir a seguinte composição: Ethereum (22,5%); Cardano (22,5%); Solana (22,1%); Polkadot (19,5%); Algorand (8,8%); Tezos (3,5%); e, por fim, Cosmos (1,1%).

O WEB311 terá taxa de administração total de 1,3%, e a Hashdex estima que o valor inicial da cota seja de R$ 50.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

Leia Também

O post Período de Reserva do ETF WEB311 fecha essa semana apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .