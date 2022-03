Redação 1Bilhão Parque Nacional do Iguaçu entra em Leilão na B3

O Parque Nacional do Iguaçu, que integra o Patrimônio Histórico da Humanidade, entra em leilão na B3 às 14h desta terça-feira. A decisão é do Ministério do Meio Ambiente, que até o momento recebeu duas propostas de empresas estavam interessadas.

O leilão é considerado um dos maiores já realizados no setor por se tratar de local com infraestrutura consolidada. O parque recebe, em média, mais de 2 milhões de turistas por ano.

O projeto de concessão prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões em novas infraestruturas e outros R$ 3 bilhões na operação. A concessão prevista é para 30 anos.

“A proposta é a de duplicar o número de visitantes do parque, com expansão da área concessionada e a realização de investimentos capazes de aumentar a atratividade da visitação”, escreveu o MMA.

Edital e os destaques

O edital também incorpora aspectos ligados à sustentabilidade financeira, à preservação ambiental e à preocupação com as comunidades do entorno.

O edital destaca também que o futuro concessionário não poderá, por exemplo, cobrar pelo ingresso valor além do estabelecido em contrato. Além disso, será possível estabelecer pacotes especiais para visitas de mais de um dia, para incentivar a permanência do turista.

Já os moradores dos 13 municípios do entorno serão beneficiados com desconto no ingresso e devem pagar 20% do valor máximo previsto.

Parque Nacional do Iguaçu

Criado em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu, está situado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná e tem área de quase 200 mil hectares. É a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade.

A principal atração turística do parque são as Cataratas do Iguaçu, eleita uma das Sete Maravilhas da Natureza, em 2011. O Parque também protege riquíssima biodiversidade da fauna e flora brasileiras, algumas delas ameaçadas de extinção como a onça-pintada e o jacaré de papo amarelo.

